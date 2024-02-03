Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını noktaladı.

İHA

Beşiktaş, Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

İdman çift kale maçla tamamlandı

İdman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig’in 24. haftasında, yarın saat 19.00’da Dolmabahçe'de Trabzonspor ile karşılaşacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)