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    Beşiktaş-Trabzonspor maçının ilk 11'leri

    Beşiktaş-Trabzonspor maçının ilk 11'leri

    Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2021 - 17:52
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    Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazandığı haftada Trabzonspor'u yenerek haftayı lider kapatmak istiyor.

    Son olarak Süper Kupa'yı kazanan bordo-mavililerin hedefi ise İstanbul'dan 3 puanla dönüp üst sıralara tırmanmak.

    Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak olan kritik karşılaşma, beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan Yılmaz. Josef de Souza, Atiba, Ghezzal, Mensah, Cyle Larin, Aboubakar

    Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

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