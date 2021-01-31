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Beşiktaş-Trabzonspor maçının ilk 11'leri
Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.
- Haber Merkezi
- 31.01.2021 - 17:52
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazandığı haftada Trabzonspor'u yenerek haftayı lider kapatmak istiyor.
Son olarak Süper Kupa'yı kazanan bordo-mavililerin hedefi ise İstanbul'dan 3 puanla dönüp üst sıralara tırmanmak.
Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak olan kritik karşılaşma, beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan Yılmaz. Josef de Souza, Atiba, Ghezzal, Mensah, Cyle Larin, Aboubakar
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny