Beşiktaş - Trabzonspor - CANLI SKOR

Haber Merkezi
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
Dolmabahçe'de oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
Karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Polonyalı FIFA kokartlı Daniel Stefanski oturacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Ciro Immobile
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Ozan Tufan, Edin Visca, Cham, Sikan, Banza
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