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Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.
- Haber Merkezi
- 31.01.2021 - 08:45
- Güncelleme : 31.01.2021 - 09:11
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazandığı haftada Trabzonspor'u yenerek haftayı lider kapatmak istiyor.
Son olarak Süper Kupa'yı kazanan bordo-mavililerin hedefi ise İstanbul'dan 3 puanla dönüp üst sıralara tırmanmak.
Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak olan kritik karşılaşma, beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Baker, Bakasetas, Ekıban, Nwakaeme, Djaniny