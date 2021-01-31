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    Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2021 - 08:45
    • Güncelleme : 31.01.2021 - 09:11
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    Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazandığı haftada Trabzonspor'u yenerek haftayı lider kapatmak istiyor.

    Son olarak Süper Kupa'yı kazanan bordo-mavililerin hedefi ise İstanbul'dan 3 puanla dönüp üst sıralara tırmanmak.

    Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak olan kritik karşılaşma, beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

    Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Baker, Bakasetas, Ekıban, Nwakaeme, Djaniny

    Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11 leri #1

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