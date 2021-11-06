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    Beşiktaş-Trabzonspor maçının VAR hakemi Suat Arslanboğa

    Bu akşam Beşiktaş'ın evinden oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor maçının VAR hakemi Suat Arslanboğa oldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2021 - 11:34
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    Beşiktaş-Trabzonspor maçının VAR hakemi Suat Arslanboğa

    Süper Lig 'in 12. haftasında bu akşam Beşiktaş, evinde Trabzonspor’u ağırlayacak.

    Büyük maçın VAR hakemi de belli oldu.

    VAR HAKEMİ SUAT ARSLANBOĞA

    Derbinin VAR hakemi, Suat Arslanboğa oldu.

    Kritik maçın AVAR hakemleri ise Erkan Engin ve Ali Saygın Ögel oldu.

    Saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek.

    Beşiktaş-Trabzonspor maçının VAR hakemi Suat Arslanboğa #1

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