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Beşiktaş-Trabzonspor maçının VAR hakemi Suat Arslanboğa

Beşiktaş-Trabzonspor maçının VAR hakemi Suat Arslanboğa

Bu akşam Beşiktaş'ın evinden oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor maçının VAR hakemi Suat Arslanboğa oldu.