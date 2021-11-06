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- Beşiktaş-Trabzonspor maçının VAR hakemi Suat Arslanboğa
Beşiktaş-Trabzonspor maçının VAR hakemi Suat Arslanboğa
Bu akşam Beşiktaş'ın evinden oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor maçının VAR hakemi Suat Arslanboğa oldu.
- Haber Merkezi
- 06.11.2021 - 11:34
Süper Lig 'in 12. haftasında bu akşam Beşiktaş, evinde Trabzonspor’u ağırlayacak.
Büyük maçın VAR hakemi de belli oldu.
VAR HAKEMİ SUAT ARSLANBOĞA
Derbinin VAR hakemi, Suat Arslanboğa oldu.
Kritik maçın AVAR hakemleri ise Erkan Engin ve Ali Saygın Ögel oldu.
Saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek.