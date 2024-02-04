Beşiktaş - Trabzonspor maçının VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak

İHA
Süper Lig’in 24. haftasında bugün saat 19.00’da Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
Dolmabahçe'de oynanacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Turgut Doman olacak.
VAR'da Alper Çetin olacak
Mücadelede VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturacak. AVAR’da da Erkan Engin ile Murat Tuğberk Curbay görev yapacak.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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