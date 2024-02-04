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Beşiktaş - Trabzonspor maçının VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak

Beşiktaş - Trabzonspor maçının VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak Süper Lig’de bugün Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabakanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) hakemi Alper Çetin oldu.