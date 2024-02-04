Beşiktaş - Trabzonspor maçının VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak
İHA

Süper Lig’in 24. haftasında bugün saat 19.00’da Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Dolmabahçe'de oynanacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Turgut Doman olacak.

VAR'da Alper Çetin olacak

Mücadelede VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturacak. AVAR’da da Erkan Engin ile Murat Tuğberk Curbay görev yapacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)