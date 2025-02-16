Beşiktaş, Trabzonspor'a karşı İstanbul'da 35. kez galip geldi

İHA

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Dolmabahçe'de Trabzonspor ile oynadı.

Siyah-beyazlılar geriye düştüğünü müsabakadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

BEŞİKTAŞ, 70 MAÇIN 35'İNİ KAZANDI

Beşiktaş, bu maçla birlikte İstanbul'da Karadeniz ekibiyle toplamda 70. kez rakip oldu.

Bu galibiyetle siyah-beyazlılar, bordo-mavililere karşı evinde 35. kez kazandı. Bordo-mavililer ise 15 galibiyette kaldı.

Beşiktaş, İstanbul'daki müsabakalarda rakibine 114 gol atarken, kalesinde 58 gol gördü.