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    Beşiktaş, Trabzonspor'u 3 golle yendi

    Beşiktaş, Trabzonspor'u 3 golle yendi

    Süper Lig'in ilk derbisinde Trabzonspor'un konuğu Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar Boyd, Mensah ve Lens'in golleriyle bordo-mavilileri 3-1 yendi. Trabzon'un tek golü Abdülkadir'den geldi.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2020 - 21:57
    • Güncelleme : 13.09.2020 - 21:57
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    Süper Lig'in açılış haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş, 3-1'lik skorla kazandı.

    TRABZON 10 KİŞİ KALDI

    Beşiktaş, Tyler Boyd'un 29. dakikada attığı golle ilk yarıyı önde kapattı.

    VAR hakemi Cüneyt Çakır'ın uyarısı üzerine monitörden inceleme yapan hakem Ali Şansalan, Flavio'nun Atiba'ya ceza sahası içerisinde faul yaptığını tespit etti ve Brezilyalı oyuncu ikinci sarı kartı nedeniyle oyundan ihraç edildi.

    Beşiktaş, Trabzonspor u 3 golle yendi #1

    Bernard Mensah, kazanılan penaltı vuruşunu 64.dakikada filelerle buluşturdu. Jeremain Lens, 74. dakikada Dorukhan Toköz'ün asistiyle farkı 3'e çıkardı. Trabzonspor'un tek golünü Abdülkadir Ömür, Welinton ve Ersin'in anlaşmazlığı sonrası çabukluğuyla 86. dakikada attı.

    Bu sonucun ardından Beşiktaş sezona 3 puanla, Trabzonspor ise puansız başladı.

    Süper Lig'in ikinci haftasında Trabzonspor, Denizlispor'a konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

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    Beşiktaş, Trabzonspor u 3 golle yendi #3

    SERGEN YALÇIN'IN YERİNE MURAT ŞAHİN

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yerine Murat Şahin, takımın başında yer aldı.

    Beşiktaş, Trabzonspor u 3 golle yendi #4

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