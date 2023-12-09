Beşiktaş tribünleri çıldırdı: Formayı çıkarın s... gidin Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Beşiktaş'ta tribünler karıştı. Siyah-beyazlı taraftarlar futbolculara tepki gösterdi.

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15. haftaya damga vuran derbide Beşiktaş evinde Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu.

Dolu tribünler önünde ezeli rakibine farklı mağlup olan siyah-beyazlılarda büyük bir üzüntü yaşanırken tribünlerden de futbolculara büyük bir tepki geldi.

Maç sonunda futbolcuları ıslıklayan taraftarlar "Formayı çıkarın, s... g..." diyerek tepkilerini ortaya koydu.

İlk kez derbi kaybedildi

Öte yandan stadyumunun yapıldığı 2015-16 sezonundan bu yana ne Fenerbahçe'ye ne de Galatasaray'a mağlup olmayan Beşiktaş, 3-1'lik mağlubiyet sonrası bu serisini kaybetmiş oldu.

Beşiktaş iç sahadaki tek derbi galibiyetini 2016-17 sezonunda yine Fenerbahçe'ye karşı oynadığı Türkiye Kupası maçında 1-0'lık sonuçla almıştı.