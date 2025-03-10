Haber Merkezi
Süper Lig'de 27. haftanın kapanış maçında Beşiktaş ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı.
Dolmabahçe'de oynanan müsabakanın ikinci yarısında siyah-beyazlı taraftarlar protestoda bulundu.
BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN TEPKİ
Gaziantep FK'da Ogün Özçiçek'in ikinci sarı kartla oyundan atılmasını bekleyen Beşiktaşlılar, kırmızı kart çıkmadığı için Zorbay Küçük'e tepki gösterdi.
Daha sonra Ciro Immobile'nin Bruno Viana'nın müdahalesi sonrası yerde kalmasıyla birlikte Beşiktaş penaltı bekledi, Zorbay Küçük oyunu devam ettirdi.
"DERBİDE TÜRK HAKEM İSTEMİYORUZ"
Zorbay Küçük'e tepki gösteren Beşiktaş taraftarları, "Derbide Türk hakem istemiyoruz!" ve "Futbolun katili Türk hakemleri" tezahüratlarıyla TFF'ye mesaj gönderdi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış