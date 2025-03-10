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Beşiktaş tribünleri: Derbide Türk hakem istemiyoruz

Beşiktaş tribünleri: Derbide Türk hakem istemiyoruz Beşiktaşlı taraftarlar, önce Gaziantep FK ile oynadıkları maçın hakemi Zorbay Küçük'e tepki gösterdi, sonra ise "Derbide Türk hakem istemiyoruz" tezahüratı yaptı.