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Haber Merkezi

Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Başakşehir kozlarını paylaştı.

Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Dolmabahçe'de oynanan müsabakanın ikinci yarısında tribünlerden protesto geldi.

Siyah-beyazlı tribünler, karşılaşmanın 75. dakikasında, "Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor?" tezahüratında bulundu.

TRİBÜNLER TEPKİLİ

Beşiktaş, bu dakikada Başakşehir karşısında 1-0 gerideydi.

Siyah-beyazlılar, 76. dakikada Başakşehir karşısında 2-0 geriye düştü.

Beşiktaşlı taraftarlar, golden sonra da bu tezahürata devam etti.

TEPKİLER DEVAM ETTİ

Siyah-beyazlı tribünlerin tepkisi maç bittikten sonra da devam etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maç sonunda tribünleri alkışladı.

Bu dakikalarda Beşiktaşlı tribünlerden ıslık sesleri yükseldi ve Beşiktaş takımı soyunma odasına tepkilerle gitti.

TARAFTARLAR TRİBÜNLERİ BOŞALTMADI

Beşiktaşlı taraftarlar, maçın ardından tribünlerden ayrılmadı ve, "O takım gelecek hesap verecek!" tezahüratı yaptı.

Beşiktaşlı oyuncular, daha sonra sahaya geri döndü ve tribünlerden özür diledi.