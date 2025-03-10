Beşiktaş tribünlerinde evlilik teklifi

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Süper Lig'de 27. haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Dolmabahçe'de oynanan müsabakanın öncesinde ise ortaya ilginç anlar çıktı.

EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ

Maçın başlamasına dakikalar kala tribünlerde siyah-beyazlı bir taraftar, sevgilisine evlenme teklifi etti.

Beşiktaşlı futbolseverin bu teklifi ise kabul edildi. Bu anlardan sonra ise çift, taraftarlara üçlü çektirdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)