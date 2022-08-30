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    Beşiktaş tribünlerinde Türkiye laiktir sloganları

    Beşiktaş tribünlerinde Türkiye laiktir sloganları

    Beşiktaş ile Sivasspor arasında oynanan karşılaşmada siyah beyazlı taraftarlar, "Türkiye laiktir, laik kalacak" sloganları attı.
    • 30.08.2022 - 00:16
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 00:22
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    Süper Lig'in 4. haftası son maçında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Sivasspor'u 3-1 yendi.

    Hareketli geçen mücadele sırasında Beşiktaş tribünleri de coşkuluydu.

    Tribünlerden "Türkiye laiktir" sloganı yükseldi

    Karşılaşmanın bir bölümünde tribünlerden, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na atıfla "Türkiye laiktir, laik kalacak" sloganları atıldı.

    Beşiktaş tribünlerinde Türkiye laiktir sloganları - VİDEO


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