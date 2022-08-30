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Beşiktaş tribünlerinde Türkiye laiktir sloganları
Beşiktaş ile Sivasspor arasında oynanan karşılaşmada siyah beyazlı taraftarlar, "Türkiye laiktir, laik kalacak" sloganları attı.
- 30.08.2022 - 00:16
- Güncelleme : 30.08.2022 - 00:22
Süper Lig'in 4. haftası son maçında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Sivasspor'u 3-1 yendi.
Hareketli geçen mücadele sırasında Beşiktaş tribünleri de coşkuluydu.
Tribünlerden "Türkiye laiktir" sloganı yükseldi
Karşılaşmanın bir bölümünde tribünlerden, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na atıfla "Türkiye laiktir, laik kalacak" sloganları atıldı.