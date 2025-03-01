Beşiktaş tribünlerinden 122. yıl koreografisi
Haber Merkezi

Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde kozlarını paylaştı.

Karşılaşmadan önce kale arkasındaki tribünde siyah-beyazlı kulübün 122. yılına özel pankart açıldı.

Açılan pankartta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Beşiktaş'ın kulüp tarihinde önemli yere sahip isimler Hakkı Yeten (Baba Hakkı), Süleyman Seba ve siyah-beyazlı kulübün kurucuları yer alırken, "Şeref dolu 122 yıl" ifadesine yer verildi.

ÖZEL TİŞÖRTLERLE MAÇA ÇIKILDI

Öte yandan siyah-beyazlı futbolcular, karşılaşmadan önce ısınma bölümüne Beşiktaş'ın kuruluşunun 122. yılına özel hazırlanmış tişörtlerle çıktı.

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Emre Çalışkan
Editor