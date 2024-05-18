Beşiktaş tribünlerinden anlamlı pankart!

İHA
Süper Lig’in 37. haftasında Beşiktaş evinde Hatayspor ile karşı karşıya geldi.
Mücadele öncesi yapılan seremonide siyah-beyazlı taraftarlar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel dev pankart açtı.
Beşiktaş taraftarı 19 Mayıs'ı unutmadı
Doğu tribününde açılan pankartta Mustafa Kemal Atatürk, annesi Zübeyde hanım, kız kardeşi Makbule hanım ve Mareşal Kazım Karabekir'in fotoğraflarının yanı sıra 'Kurtuluşun Meşalesi Beşiktaş’ta Yakıldı' yazısı yer aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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