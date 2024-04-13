Beşiktaş tribünlerinden Fernando Santos'a tepki
ensonhaber.com

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde çıkış arayan Beşiktaş ile küme düşme bölgesinden uzaklaşmak isteyen Samsunspor karşı karşıya geldi.

Dolmabahçe'de oynanan müsabaka öncesinde tribünleri dolduran siyah-beyazlı taraftarlardan teknik direktör Fernando Santos'a tepki geldi.

Tribünler Santos'u ıslıkladı

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta yalnızca 1 puan toplayan Beşiktaş'ta tribünler, Santos'u protesto etti.

Portekizli teknik adamın anonsunun yapıldığı sırada ıslık sesleri yükseldi.

Tecrübeli çalıştırıcı, son olarak 25 Şubat'ta İstanbulspor ile deplasmanda oynanan maçta 2-0'lık skorla galip gelmişti.