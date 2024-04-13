Beşiktaş tribünlerinden Fernando Santos'a tepki

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Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde çıkış arayan Beşiktaş ile küme düşme bölgesinden uzaklaşmak isteyen Samsunspor karşı karşıya geldi.
Dolmabahçe'de oynanan müsabaka öncesinde tribünleri dolduran siyah-beyazlı taraftarlardan teknik direktör Fernando Santos'a tepki geldi.
Tribünler Santos'u ıslıkladı
Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta yalnızca 1 puan toplayan Beşiktaş'ta tribünler, Santos'u protesto etti.
Portekizli teknik adamın anonsunun yapıldığı sırada ıslık sesleri yükseldi.
Tecrübeli çalıştırıcı, son olarak 25 Şubat'ta İstanbulspor ile deplasmanda oynanan maçta 2-0'lık skorla galip gelmişti.
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