Beşiktaş tribünlerinden Sergen Yalçın sesleri! Beşiktaşlı taraftarlar, Alanyaspor'a 3-1'lik skorla kaybedilen maçın son dakikalarında Teknik Direktör Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulundu.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor karşılaştı. Dolmabahçe'de oynanan mücadele 3-1 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş 9. dakikada Omar Colley'in attığı golle öne geçerken 38. dakikada Yusuf Özdemir, Amartey'in hatasını değerlendirdi ve Alanyaspor adına beraberliği yakaladı.

Mücadelenin 87. dakikasında hızlı atağa çıkan konuk ekip, Janvier'in attığı golle öne geçti. 90. dakikada bu kez Mert Günok hata yaptı ve Carlos Eduardo karşılaşmadaki son golü attı.

Oyuncular ıslıklandı

Karşılaşmanın son dakikalarında ise Alanyaspor'un kaydetti golle skor 3-1 olunca siyah-beyazlı taraftarlar, oyunculara büyük tepki gösterdi.

Tribünler hep bir ağızdan futbolcuları ıslıklarken sosyal medyada çok konuşulan bir harekete imza attı.

'Sergen Yalçın oley'

Taraftarlar, maçın sonlarında skora tepki göstererek siyah-beyazlı takımda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan eski teknik direktörleri Sergen Yalçın lehine 'Sergen Yalçın oley' tezahüratlarında bulundu.