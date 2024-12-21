Beşiktaş tribünlerinden tepki! Hasan Arat paralar nerede?

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Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Alanyaspor kozlarını paylaştı.

Dolmabahçe'de oynanan müsabakada Beşiktaşlı taraftarlar, eski başkan Hasan Arat'a tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı futbolseverler, Alanyaspor karşılaşmasında görevi bırakan eski başkan Hasan Arat aleyhinde tezahüratta bulundu.

HASAN ARAT'A TEPKİ

Beşiktaş tribünleri, Hasan Arat için, "Süleyman Seba'dan yolunu mu buldun, söylesene Hasan kaç para koydun?" tezahüratı yaptı.

Beşiktaşlı taraftarlar, ayrıca, "Hasan Arat paralar nerede?" şeklinde tezahüratlarda bulundu.