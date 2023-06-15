Beşiktaş tüm branşlarda başarı istiyor Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi gelecek sezonda tüm branşlarda şampiyonluk kovalayacak bir kadrolar kurmak için çabalayacak.

Beşiktaş bu sezon tüm branşlarda kötü bir performans sergiledi. Beşiktaş bu sezon yalnızca Hentbol Türkiye Kupası'nı kazanabildi.

Futbolda erkekler ve kadınlar ortalama bir performans sergiledi. Erkek basketbol küme düşmekten zor kurtuldu, kadınlar play-off yapamadı. Hentbolda lig şampiyonluğu kaptırıldı. Yönetim bu kötü sezonu unutturmak için düğmeye bastı.

Beşiktaş, gelecek sezon futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda şampiyonluk kovalayacak, kupalar kazanacak kadrolar kurmak için kolları sıvadı. Özellikle amatör branşlara ciddi bir yatırım yapılıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, sponsorluk katkısıyla bütçeleri yukarı taşımaya çalışıyor.

Ezeli rakipten 2 isim

Yerli havuzunu genişletmek isteyen Beşiktaş'a, Galatasaraylı isimler önerildi. Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Berkan Kutlu ve kiralık listesindeki Taylan Antalyalı, Beşiktaş'a önerildis. Yönetim, Şenol Güneş'e bu isimleri sunacak ve karar verilecek.