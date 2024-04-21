Beşiktaş, Türkiye Kupası maçı hazırlıklarına başladı

İHA
Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı finalinde Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
Antrenman basına kapalı yapıldı
Isınma koşuları ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, minyatür kale maç ve ardından oynanan taktiksel çift kale maçla tamamlandı.
Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Hazırlıklar yarın tamamlanacak
Siyah-beyazlılar, Ankaragücü maçının hazırlıklarını, yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 17.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Ankara’ya giderek kampa girecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış