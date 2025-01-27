Beşiktaş, Twente maçının hazırlıklarına başladı

İHA
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Twente ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
Antalyaspor maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaptılar.
İDMAN ÇİFT KALE MAÇLA TAMAMLANDI
Diğer oyuncuların ısınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Beşiktaş, Twente ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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