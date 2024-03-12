Beşiktaş, Tyler Boyd'a tazminat ödeyecek Beşiktaş'ın eski futbolcusu Tyler Boyd'a yaklaşık 1 milyon euro tazminat ödemesine hükmedildi.

AA & Ensonhaber

Beşiktaş'a kötü haber...

FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, siyah-beyazlıların eski futbolcusu Tyler Boyd'a yaklaşık 1 milyon euro tazminat ödemesine karar verdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamada, "12 Mart 2024 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararına göre şirketimiz ile kontratını 4 Kasım 2022 tarihinde feshetmiş olan profesyonel A takım oyuncusu Tyler Boyd'a fesih tazminatı olarak 956 bin euronun 4 Kasım 2022 tarihinden itibaren işleyecek yıllık yüzde 5 faizi ile ödenmesine karar verilmiştir. İlgili karara ilişkin hukuki süreç devam etmektedir" denildi.

2,4 milyon euro bonservis verilmişti

Temmuz 2019'da 2,4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Tyler Boyd, siyah-beyazlı formayla 35 resmi maça çıkarak 4 kez ağları havalandırmıştı.