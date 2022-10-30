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    Beşiktaş, Ümraniyespor'u mağlup etti

    Beşiktaş, Ümraniyespor'u mağlup etti

    Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti.
    • 30.10.2022 - 18:54
    • Güncelleme : 30.10.2022 - 19:11
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    Beşiktaş, Şenol Güneş'in ikinci döneminin ilk maçında sahasında Ümraniyespor'u ağırladı. Ligin 12. haftasında Vodafone Park'ta oynanan müsabakayı siyah-beyazlılar 5-2'lik skorla kazandı.

    Beşiktaş 5 golle kazandı

    Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada penaltıdan ve 62. dakikada Cenk Tosun, 33. dakikada ve 78. dakikalarda Wout Weghorst ile 48. dakikada Tayyip Talha Sanuç kaydetti. Beşiktaş'ta 2 gol atan Cenk Tosun, ayrıca Weghorst'un attığı ilk golde asisti yapan isim oldu.

    Mücadelede konuk ekip Ümraniyespor'un golleri ise 45. dakikada Yonathan del Valle ve 57. dakikada Durel Avounou'dan geldi.

    Beşiktaş, Ümraniyespor u mağlup etti #1

    Beşiktaş 2 maç sonra kazandı

    Bu sonucun ardından Beşiktaş, ligde 2 maç sonra kazandı ve puanını 22'ye çıkardı. Ligde henüz galibiyet alamayan Ümraniyespor 3 puanda kaldı.

    Beşiktaş, Ümraniyespor u mağlup etti #2

    Haftaya derbi mücadelesi yaşanacak

    Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Ümraniyespor, sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

    Beşiktaş, Ümraniyespor u mağlup etti #3

    Beşiktaş, Ümraniyespor u mağlup etti #4


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