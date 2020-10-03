Siyah beyazlılar, transfer sezonunun son günlerinde Portekizli oyuncu Valentin Rosier'i açıkladı

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Portekiz ekibi Sporting'den Valentin Rosier'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Rosier, kiralık olarak kadroya dahil edildi.

Siyah beyazlılar transferi bir video paylaşarak açıkladı.

KULÜP AÇIKLAMASI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi Portekiz ekibi Sporting Lizbon kulübünde bulunan futbolcu Valentin Rosier ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş, Valentin Rosier transferini açıkladı VİDEO

800 BİN EURO ALACAK

Rosier'e bir yıllık sözleşme karşılığında 800 bin euro maaş ödenecek. Sporting Lizbon, 24 yaşındaki oyuncu karşılığında herhangi bir kiralama bedeli almayacak ve Portekiz basınında yer alan haberlere göre anlaşmada 7 milyon euro satın alma opsiyonu bulunacak.

SOLDA DA OYNUYOR

Bir dönem Fransa U21 Milli Takımı'na da seçilen ve 7 maçta görev yapan Rosier, Sporting'e Temmuz 2019'da 5 milyon euro ve Mama Balde karşılığında transfer olmuştu.

Sağ bekin yanında sol bek pozisyonunda da forma giyen oyuncu, kariyeri boyunca 77 maça çıktı, 7 asist yaptı.