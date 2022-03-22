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    Beşiktaş, Valerien Ismael ile anlaştı

    Beşiktaş, Valerien Ismael ile anlaştı

    Taraftarın Şenol Güneş baskısına rağmen yabancı teknik direktörde karar kılan Beşiktaş, Valerien Ismael ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 17:26
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 17:48
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    Süper Lig'de iyi bir sezon geçiremeyen Beşiktaş'ta, teknik direktör arayışları sona erdi.

    Şenol Güneş ile dirsek temasında bulunan Ahmet Nur Çebi, sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın adayı Valerien Ismael ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

    İSTANBUL'A GELECEK

    TRT Spor'da yer alan habere göre; taraftarın da Şenol Güneş'i istemesi nedeniyle teknik direktör tercihinde bir hayli zorlanan Beşiktaş, yabancı teknik direktörde karar kıldı.

    Fransız teknik adamın, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi ve resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

    Beşiktaş, Valerien Ismael ile anlaştı #1

    ÖNDER KARAVELİ DÖNEMİ SONA ERECEK

    Bilindiği üzere sezon sonuna kadar Önder Karaveli ile devam etme kararı alan Beşiktaş, oynanan futbol nedeniyle bu kararından vazgeçmişti.

    VALERIEN ISMAEL KİMDİR?

    Strasbourg'da başladığı profesyonel futbol kariyerinde 6 farklı takımda toplam 16 sezon forma giyen Valerien Ismael, stoper olarak görev yaptı. Futbolculuk kariyerinin tavan noktasına 2005'te transfer olduğu Bayern Münih'te erişen ve burada 3 Bundesliga zaferi kazanan Fransız isim, 2009 yazında Hannover'da futbolculuk kariyerine son verdi.

    Futbolu bıraktığı Hannover'da teknik ekip ve yöneticilik pozisyonlarında görev alan Ismael, 2011 yılında Hannover'ın 2. takımında teknik direktörlük yapmaya başladı. 46 yaşındaki isim Almanya'daki tecrübelerinden sonra 2020'de Barnsley ile İngiltere futboluna adım attı. Son olarak Championship'te West Bromwich Albion'ın başına geçen Ismael, burada alınan kötü sonuçlardan sonra görevinin 7. ayında görevinden ayrıldı.

    Beşiktaş, Valerien Ismael ile anlaştı #2

    HOCALIK KARİYERİ

    Teknik direktörlük kariyeri (Takım, başlangıç tarihi, bitiş tarihi)

    West Bromwich     24.06.2021     02.02.2022

    Barnsley                 23.10.2020     24.06.2021

    LASK                      01.07.2019     11.07.2020

    Apollon Smirnis      01.07.2018     31.08.2018

    Wolfsburg              17.10.2016     26.02.2017

    Wolfsburg II             1.07.2015     17.10.2016

    Nürnberg                01.07.2014     11.11.2014

    Wolfsburg II            01.07.2013     30.06.2014

    Hannover 96 II        28.11.2011     30.06.2013

    Beşiktaş, Valerien Ismael ile anlaştı #3


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