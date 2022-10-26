Beşiktaş, Valerien Ismael ile yollarını resmen ayırdı

Son 6 maçta sadece bir galibiyete ulaşabilen Beşiktaş, Fransız teknik adam Valerien Ismael'in sözleşmesini feshetti.

Beşiktaş, Teknik Direktör Valerien Ismael ile yollarını ayırdığını duyurdu.

"Ismael'in sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir"

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörü Sayın Valerien Alexandre Ismael'in sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir."

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 11 maçta 19 puan toplayan Beşiktaş son altı maçında sadece bir kez kazanabildi.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi

Siyah-beyazlı kulübün, boşalan teknik direktörlük koltuğu için Şenol Güneş ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi.