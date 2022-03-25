Beşiktaş, Valerien Ismael'i KAP'a bildirdi

Beşiktaş, teknik direktör Valerien Alexandre Ismael ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş teknik direktörlük görevi için İstanbul'a getirdiği Valerien Ismael'i Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüp internet sitesinde de Fransız çalıştırıcı ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Beşiktaş, Valerien Ismael ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. 46 yaşındaki teknik direktör siyah-beyazlılardan 750 bin euro kazanacak.

Fransız çalıştırıcı takımla antrenmanlara bu hafta başlayacak ve 3 Nisan'da Trabzonspor karşılaşmasında kulübede yerini alacak.

Önder Karaveli ise Valerien Ismael'in ekibinde yer alacak.