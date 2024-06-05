Beşiktaş yeni teknik direktörünü KAP'a bildirdi.
Siyah beyazlı kulüp, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'la 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Van Bronckhorst'un yardımcılıklarını Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe'nin yapacağı belirtildi.
2+1 yıllık sözleşme
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Giovanni van Bronckhorst ile bugün 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır.
İskoçya'da Rangers'ı şampiyon yaptı
Son olarak Rangers'ı çalıştıran 49 yaşındaki Giovanni van Bronckhorst, 21 Kasım 2022'den beri boştaydı.
Rangers ile toplam 68 maça çıkan 49 yaşındaki teknik adam, İskoç ekibinde maç başına 2.01 puan ortalaması yakalamıştı.
Giovanni van Bronckhorst, Rangers ile 2021-22 sezonunda İskoçya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmıştı.
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