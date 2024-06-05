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AA & Ensonhaber

Beşiktaş yeni teknik direktörünü KAP'a bildirdi.

Siyah beyazlı kulüp, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'la 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Van Bronckhorst'un yardımcılıklarını Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe'nin yapacağı belirtildi.

2+1 yıllık sözleşme

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Giovanni van Bronckhorst ile bugün 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır.