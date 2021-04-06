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- Beşiktaş ve Ankaragücü PFDK'ya sevk edildi
Beşiktaş ve Ankaragücü PFDK'ya sevk edildi
- Haber Merkezi
- 06.04.2021 - 17:47
- Güncelleme : 06.04.2021 - 17:56
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Ankaragücü, TFF 1. Lig takımlarından ise Adana Demirspor, Tuzlaspor ve Menemenspor, PFDK’ya sevk edildi.
Yapılan açıklama şu şekilde:
1- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü’nün 04.04.2021 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 7/11 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
2- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 04.04.2021 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 7/2 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
3- TUZLASPOR A.Ş. Kulübü’nün 03.04.2021 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-YILPORT SAMSUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 4. maddesi ve Akreditasyon Talimatı’nın 4. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
4- ADANA DEMİRSPOR Kulübü’nün 03.04.2021 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 1. Lig müsabakasındaki “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 7/11 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
5- MENEMENSPOR A.Ş. Kulübü’nün 04.04.2021 tarihinde oynanan MENEMENSPOR A.Ş.-BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 9/2 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
6- BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR Kulübü futbolcusu OKAN DERİCİ’nin 04.04.2021 tarihinde oynanan MENEMENSPOR A.Ş.-BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 05.04.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.