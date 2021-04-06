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Beşiktaş ve Ankaragücü PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş ve Ankaragücü PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Ankaragücü, TFF 1. Lig takımlarından ise Adana Demirspor, Tuzlaspor ve Menemenspor, PFDK'ya sevk edildi.