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    Beşiktaş ve Ankaragücü PFDK'ya sevk edildi

    Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Ankaragücü, TFF 1. Lig takımlarından ise Adana Demirspor, Tuzlaspor ve Menemenspor, PFDK'ya sevk edildi.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2021 - 17:47
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 17:56
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    Beşiktaş ve Ankaragücü PFDK'ya sevk edildi

    Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Ankaragücü, TFF 1. Lig takımlarından ise Adana Demirspor, Tuzlaspor ve Menemenspor, PFDK’ya sevk edildi.

    Yapılan açıklama şu şekilde:

    1- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü’nün 04.04.2021 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 7/11 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

    2- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 04.04.2021 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 7/2 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

    3- TUZLASPOR A.Ş. Kulübü’nün 03.04.2021 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-YILPORT SAMSUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 4. maddesi ve Akreditasyon Talimatı’nın 4. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

    4- ADANA DEMİRSPOR Kulübü’nün 03.04.2021 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 1. Lig müsabakasındaki “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 7/11 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

    5- MENEMENSPOR A.Ş. Kulübü’nün 04.04.2021 tarihinde oynanan MENEMENSPOR A.Ş.-BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 9/2 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

    6- BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR Kulübü futbolcusu OKAN DERİCİ’nin 04.04.2021 tarihinde oynanan MENEMENSPOR A.Ş.-BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 05.04.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

    Beşiktaş ve Ankaragücü PFDK ya sevk edildi #1

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