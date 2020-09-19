Beşiktaş ve Antalyaspor 1 puanı paylaştı

Beşiktaş ve Antalyaspor 1 puanı paylaştı

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş evinde ağırladığı Antalyaspor ile berabere kaldı. Siyah-beyazlıların golü Larin'den gelirken, konuk ekibin golü ise 18 yaşındaki Gökdeniz'den geldi.

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Beşiktaş, 33. dakikada Necip Uysal'ın asistiyle Cyle Larin attı. Antalyaspor, 85. dakikada Gökdeniz Bayrakdar ile skora eşitliği getirdi.

İLK SÜPER LİG MAÇINDA GOL

18 yaşındaki Gökdeniz, kariyerindeki ilk Süper Lig maçında gol atmayı başardı.

İlk haftayı galibiyetle kapatan iki takım, bu sonuçla 4'er puana yükseldi. Süper Lig'in üçüncü haftasında 27 Eylül Pazar 16.00'da Konyaspor'a konuk olacak.

Antalyaspor ise 28 Eylül Pazartesi saat 20.00'de Denizlispor ile evinde karşılaşacak.

DORUKHAN, 349 GÜN SONRA 11'DE

Beşiktaş'ın genç futbolcularından Dorukhan Toköz, 349 gün sonra ilk onbirde kendine yer buldu.

Geçen sezonun 7. haftasında 6 Ekim 2019 tarihinde Vodafone Park'ta oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalan Dorukhan Toköz, Antalyaspor maçıyla birlikte yeniden başlangıç kadrosunda yer aldı.

MONTERO İLK KEZ KADRODA

Siyah-beyazlı ekibin Atletico Madrid'den kiraladığı Francisco Montero, lisansının çıkartılmasının ardından Antalyaspor maçı kadrosuna alındı.

Geçen hafta işlemlerinin yetişmemesi gerekçesiyle lisansı çıkartılamayan ve Trabzonspor deplasmanında kadroya alınmayan İspanyol savunmacı, Antalyaspor maçıyla birlikte ilk kez resmi bir karşılaşmada kadroya girdi.