Beşiktaş ve Dorukhan Toköz arasında maaş sorunu

Beşiktaş, tecrübeli futbolcusu Dorukhan Toköz ile sözleşme görüşmelerine başladı. Taraflar arasında ilk temaslarda arada 5 milyon liralık bir fark oluştu.

Beşiktaş ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan Toköz için Fenerbahçe ve Galatasaray'da devreye girdi.

DORUKHAN 13 MİLYON İSTİYOR

Oyuncuyu takımda tutmak için görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlı yönetim yapılan ilk temaslarda istediği sonuçları alamadı.

Görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, Dorukhan Toköz'e yıllık 7 milyon lira teklif ederken futbolcu cephesi ise 10 milyon lira artı 3 milyon lira da bonus şeklinde bir sözleşme istiyor.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE DE DEVREDE

Şu anda iki taraf arasında uçurumlar olduğu öğrenilirken ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da sözleşme bitimine 6 ay kala Dorukhan'a resmi teklif yapması bekleniyor.

Uzun bir sakatlık döneminden geçen tecrübeli futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 4 maçta 1 asistlik performans sergiledi.

ÇEBİ NE DEMİŞTİ

Yeni transferleri basına tanıtan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gelen soru üzerine Dorukhan ile ilgili de konuşmuştu. Çebi, "Beşiktaş'ta futbol oynamak isteyen her oyuncuya kapımız açık. Oynamak istemeyen, kendi yoluna bakabilir. Dorukhan Toköz Beşiktaş'la top oynamak istiyorsa sözleşme imzalayacaktır. İmzalamaması dahilinde de Allah yolunu açık etsin." diyerek pazarlıkta çok fazla bir şey yapmayacaklarının sinyalini vermişti.