Beşiktaş ve Fenerbahçe bu habere çok üzülecek! Gana'dan sakatlık haberleri peş peşe geldi Daniel Amartey ve Alexander Djiku, sakatlıkları nedeniyle Gana Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı.

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Fenerbahçeli futbolcu Alexander Djiku ve Beşiktaş’ta forma giyen Daniel Amartey, Gana Milli Takımı’nın, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edilmişti.

Kadrodan çıkarıldılar

Yapılan açıklamada hem Amartey'in hem de Djiku'nun sakatlandığı duyuruldu.

İki futbolcu da bu gelişmenin ardından kadrodan çıkarıldı. Djiku ve Amartey'in durumları yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Öte yandan Tariq Lamptey ve Osman Bukari de sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çekildi.

Tariq Lamptey, Daniel Amartey, Alexander Djiku ve Osman Bukari, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri ile oynanan iki hazırlık maçından sakatlıkları nedeniyle çıkarıldı.



Dörtlünün yerini Kingsley Schindler, Jerome Opoku ve Stephan Ambrosius aldı.

Meksika ve ABD maçları var

Gana 14 Ekim Cumartesi günü Meksika ile 17 Ekim Salı günü ise ABD ile karşı karşıya gelecek.