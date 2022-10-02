Beşiktaş ve Fenerbahçe'de son derbi taktikleri

Süper Lig'de büyük bir heyecana sahne olacak olan derbi öncesinde Fenerbahçe ve Beşiktaş cephesinin son taktikleri belli oldu.

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. İki takımda da son taktik idmanında bazı bilgiler basına sızdı.

Teknik direktör Jorge Jesus deplasmanda oynamalarına rağmen prensiplerinden taviz vermeyecek. Sahaya her zamanki gibi 'hücum' taktiğiyle çıkılacak. Hakem son düdüğü çalana kadar oyuncular gol arayıp, galibiyeti kovalayacak.

Ofansif oyun istiyor

Takımına 3 puan emri veren Jesus maç içindeki hamlelerini de bugüne kadar olduğu gibi ofansif yönde yapacak.

8 yıldır süren şampiyonluk hasretine bu sezon son vermek isteyen sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı yenerek Süper Lig'e ağırlığını koymak istiyor.

Valerien Ismael'in planı erken gol

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael ise derbi öncesinde oyuncularıyla bir konuşma yaptı ve beklentilerini anlattı.

Fransız çalıştırıcı, tesislerde gerçekleştirdiği son toplantıda hem rakip analizi yaptı hem de galibiyet istedi. Son iki maçta kaybedilen puanlar nedeniyle derbiyi kazanmak zorunda olduklarının altını çizen Ismael, "Bu maçı kendi taraftarımızın önünde oynayacak olmamız büyük bir avantaj. Bildiğiniz gibi seyircimiz tüm biletleri bitirdi ve bizi desteklemek için tribünleri dolduracak. Takım bütünlüğü içinde, yüksek enerjiyle ve son dakikaya kadar kazanma isteğiyle oynarsak hedefimize ulaşırız. Son iki maçta üzdüğümüz taraftarımızı evlerine bu kez mutlu gönderelim. İlk yarıda atacağımız bir gol bize galibiyetin de kapısını açacaktır. Ancak golün gecikmesi de kesinlikle strese yol açmamalı. Sabırlı ve kazanma isteğiyle oynamaya devam etmeliyiz." dedi.