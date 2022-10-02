Petrol
85.56
-1.86%
Euro
18.1363
-0.12%
Dolar
18.5017
-0.02%
Altın
987.97
0.00%
Borsa
3180
0.00%
Bitcoin
358.424
-0.86%
BTXN Coin
11.04
-2.04%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Beşiktaş ve Fenerbahçe'de son derbi taktikleri

    Süper Lig'de büyük bir heyecana sahne olacak olan derbi öncesinde Fenerbahçe ve Beşiktaş cephesinin son taktikleri belli oldu.
    • 02.10.2022 - 13:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş ve Fenerbahçe'de son derbi taktikleri

    Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. İki takımda da son taktik idmanında bazı bilgiler basına sızdı.

    Teknik direktör Jorge Jesus deplasmanda oynamalarına rağmen prensiplerinden taviz vermeyecek. Sahaya her zamanki gibi 'hücum' taktiğiyle çıkılacak. Hakem son düdüğü çalana kadar oyuncular gol arayıp, galibiyeti kovalayacak.

    Beşiktaş ve Fenerbahçe de son derbi taktikleri #1

    Ofansif oyun istiyor

    Takımına 3 puan emri veren Jesus maç içindeki hamlelerini de bugüne kadar olduğu gibi ofansif yönde yapacak.

    8 yıldır süren şampiyonluk hasretine bu sezon son vermek isteyen sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı yenerek Süper Lig'e ağırlığını koymak istiyor.

    Beşiktaş ve Fenerbahçe de son derbi taktikleri #2

    Valerien Ismael'in planı erken gol

    Siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael ise derbi öncesinde oyuncularıyla bir konuşma yaptı ve beklentilerini anlattı.

    Fransız çalıştırıcı, tesislerde gerçekleştirdiği son toplantıda hem rakip analizi yaptı hem de galibiyet istedi. Son iki maçta kaybedilen puanlar nedeniyle derbiyi kazanmak zorunda olduklarının altını çizen Ismael, "Bu maçı kendi taraftarımızın önünde oynayacak olmamız büyük bir avantaj. Bildiğiniz gibi seyircimiz tüm biletleri bitirdi ve bizi desteklemek için tribünleri dolduracak. Takım bütünlüğü içinde, yüksek enerjiyle ve son dakikaya kadar kazanma isteğiyle oynarsak hedefimize ulaşırız. Son iki maçta üzdüğümüz taraftarımızı evlerine bu kez mutlu gönderelim. İlk yarıda atacağımız bir gol bize galibiyetin de kapısını açacaktır. Ancak golün gecikmesi de kesinlikle strese yol açmamalı. Sabırlı ve kazanma isteğiyle oynamaya devam etmeliyiz." dedi.

    Beşiktaş ve Fenerbahçe de son derbi taktikleri #3


    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Beşiktaş ve Fenerbahçe'de son derbi taktikleri
    Futbol

    Beşiktaş ve Fenerbahçe'de son derbi taktikleri

    Serel Yereli göğüs ve sırt dekolteli kıyafetiyle beğeni topladı! 'Yaktın buraları'
    Medya

    Serel Yereli göğüs ve sırt dekolteli kıyafetiyle beğeni topladı! 'Yaktın buraları'

    Görüş Bildir