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    Beşiktaş ve Fenerbahçe'de toplam 8 isim sınırda

    Beşiktaş ve Fenerbahçe'de toplam 8 isim sınırda

    Bu akşam oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi, Ghezzal, Rosier, Necip, Josef, Caner, İrfan Can, Tisserand ve Sinan Gümüş sarı kart sınırında bulunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2021 - 12:56
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    Süper Lig'in 31. haftasının en kritik maçında, Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.

    Saat 19.00'da başlayacak kritik maç öncesi, her iki takımdan da birçok isim sarı kart sınırında bulunuyor.

    TOPLAM 8 FUTBOLCU

    Beşiktaş'ta Ghezzal, Rosier, Josef ve Necip Uysal, eğer derbide kart görürse 32. haftada oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

    Beşiktaş ve Fenerbahçe de toplam 8 isim sınırda #1

    Konuk ekip Fenerbahçe'de ise Caner Erkin, İrfan Can Kahveci, Tisserand ve Sinan Gümüş kart sınırında.

    Bu 4 futbolcu, Beşiktaş mücadelesinde kart görürse Denizlispor karşılaşmasında oynayamayacak.

    Beşiktaş ve Fenerbahçe de toplam 8 isim sınırda #2

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