Beşiktaş ve Fenerbahçe'de toplam 8 isim sınırda

Bu akşam oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi, Ghezzal, Rosier, Necip, Josef, Caner, İrfan Can, Tisserand ve Sinan Gümüş sarı kart sınırında bulunuyor.

Süper Lig'in 31. haftasının en kritik maçında, Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.

Saat 19.00'da başlayacak kritik maç öncesi, her iki takımdan da birçok isim sarı kart sınırında bulunuyor.

TOPLAM 8 FUTBOLCU

Beşiktaş'ta Ghezzal, Rosier, Josef ve Necip Uysal, eğer derbide kart görürse 32. haftada oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Konuk ekip Fenerbahçe'de ise Caner Erkin, İrfan Can Kahveci, Tisserand ve Sinan Gümüş kart sınırında.

Bu 4 futbolcu, Beşiktaş mücadelesinde kart görürse Denizlispor karşılaşmasında oynayamayacak.