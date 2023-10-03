Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarındaki hakemleri belli oldu Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizden Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında oynayacakları karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

ensonhaber.com UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında Beşiktaş, 5 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te Lugano ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak bu mücadelede İsrailli hakem David Fuxman düdük çalacak. Fuxman'ın yardımcılıklarını Omer Barbiro ve Rostislav Talis yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Erez Papir olacak. Fenerbahçe'nin maçına Alman hakem Konferans Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise H Grubu'ndaki ikinci hafta mücadelesinde, 5 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'de Slovakya'nın Spartak Trnava ekibiyle deplasmanda kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sascha Stegemann düdük çalacak.