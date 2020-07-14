Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eksikleri

Derbide Fenerbahçe; Tolgay, Mevlüt ve Mehmet'ten yoksun sahaya çıkacakken; Beşiktaş'ın eksikleri ise Ljajic, Umut, Douglas ve N'Koudou.

Şampiyonluk yarışında hiçbir iddiası kalmayan Beşiktaş ve Fenerbahçe, derbiyi kazanarak taraftarlarına teselli vermek istiyor.

Ezeli rakipler, Süper Lig'in 33. haftasında pazar günü saat 21.00'de Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

SAKATLIKLARIN ÖNÜNE GEÇİLEMEDİ

Koronavirüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından ligin tekrar başlaması üzerine spor camiasının önceden tahmin ettiği gibi alınan tedbirlere karşın sakatlıkların önüne geçilemedi.

Bu nedenle derbi öncesinde her iki takım da önemli isimlerinden yoksun sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Son iki sezondur sergilenen performansla hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe, pazar günkü derbiden 3 puanla dönerek bir nebze olsun taraftarlarının gönlünü almak istiyor.

Ancak sarı-lacivertlilerin maç öncesinde bulunan eksikleri ise geçici teknik direktör Tahir Karapınar'ın canını sıkacak gibi görünüyor.

Kanarya'da; Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Tolgay Arslan'ın forma giyemeyeceği kesinleşirken, aynı maçta sakatlanan Falette ise belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertlilerde yine sakatlıkları bulunan Mevlüt Erdinç ve Mehmet Ekici bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Öte yandan Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar da, daha önce ameliyat olarak sezonu kapatmıştı.

BEŞİKTAŞ 4 EKSİKLE ÇIKACAK

Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla birlikte yeni bir sinerji yakalayan Beşiktaş'ta ise bu maç öncesi 4 eksik bulunuyor.

Siyah-beyazlı takımda Adem Ljajic ve Umut Nayir, koronavirüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle kadroda yer almayacak. Kartal'da Douglas ise sakatlığı nedeniyle forma giyemezken; N'Koudou, sarı kart cezalısı olduğu için maçta görev alamayacak.

Beşiktaş'ın Ganalı golcüsü Boateng'in derbiye yetişmesi beklenirken; Burak Yılmaz'ın durumu ise henüz belirsizliğini koruyor.