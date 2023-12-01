Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin tarihi hezimeti kötü rekoru da beraberinde getirdi Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde tarihi bir hezimet yaşarken; sarı-lacivertliler 19 yıl sonra bir Avrupa maçında 6 gol birden yedi. Siyah-beyazlılar ise 36 yıl sonra evinde 5 farklı mağlubiyet yaşadı.

ensonhaber.com

Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe aldıkları mağlubiyetlerle büyük bir hezimet yaşarken; taraftarlarına yıllar sonra bir ilki de yaşattı.

Beşiktaş 36 yıl sonra 5 fark yedi

Temsilcimiz Beşiktaş, 1987 yılında Dinamo Kiev'e karşı iç sahada aldığı 5-0'lık mağlubiyetten bu yana Avrupa kupalarında iç sahada aldığı en farklı mağlubiyeti yaşadı.

Beşiktaş tribünleri, "Formayı çıkarın, çıplak oynayın" tezahüratıyla futbolculara tepki gösterdi.

Beşiktaş'ta cezalı Necip Uysal'ın yanı sıra Daniel Amartey, Eric Bailly, Jean Onana, Salih Uçan, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve Arthur Masuaku sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Taraftarlar maça ilgi göstermedi

Beşiktaş’ın Club Brugge’u konuk ettiği karşılaşmada tribünler boş kaldı. Daha önce Avrupa defterini kapatan siyah-beyazlılarda, karşılaşmayı az sayıda taraftar takip etti. Tribünlerde büyük boşluklar gözlendi.

Öte yandan Club Brugge taraftarları ise kendilerine ayrılan deplasman tribününü büyük ölçüde doldurdu.

Beşiktaş’ta Onur Bulut, Club Brugge mücadelesinde savunmanın ortasında görev aldı. Siyah-beyazlı ekibin geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Onur Bulut, geldiğinden beri farklı mevkilerde görev yapmaya devam etti.

Sağ bek ve sağ açık olarak birçok maçta görev alan 29 yaşındaki oyuncu, Masuaku’nun sakatlık yaşadığı dönemde bir süre sol bek olarak da görev yapmıştı. Onur Bulut, savunmanın merkezindeki isimlerin sakatlık ve cezası nedeniyle bu maçta ise stoperde görev aldı.

Fenerbahçe de 19 yıl sonra 6 gol yedi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olan Fenerbahçe, 19 yıl sonra Avrupa kupalarında kalesinde 6 gol gördü.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan farklı mağlup ayrıldı. Mücadelenin ilk yarısını 2-1 geride kapatan sarı-lacivertliler, maçı da 6-1'lik skorla kaybetti.

Bu sonucun ardından 9 puanda kalan Fenerbahçe, gruptan çıkma şansını son maça bıraktı. Nordsjaelland ise 10 puana yükselerek liderliğe yükseldi. Kanarya, grubun son maçında Spartak Trnava ile İstanbul'da karşılaşacak. Fenerbahçe, müsabakadan galip ayrılması halinde bir üst tura yükselecek.

28 Eylül 2004 tarihinde Manchester United ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesini 6-2 kaybeden Fenerbahçe, 19 yıl sonra bir Avrupa kupası müsabakasında kalesinde 6 gol gördü.