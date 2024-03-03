Beşiktaş ve Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonlar Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ikinci yarısında iki takım da yaşanan pozisyonlarda penaltı beklerken, hakem Halil Umut Meler oyunu sürdürdü.

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Süper Lig'de 28. haftanın en önemli maçında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlıların sahasında Dolmabahçe'de oynanan müsabakanın ikinci yarısında ortalık gerildi.

Derbinin ikinci yarısında iki takım penaltı bekledi.

Icardi yerde kaldı, devam kararı çıktı

Maçın 51. dakikasında Omar Colley ile mücadele eden Mauro Icardi yerde kaldı ve penaltı bekledi.

Mücadelenin orta hakemi Halil Umut Meler, VAR hakemi Koray Gençerler ile görüştü. Bu görüşmenin ardından pozisyonda penaltı olmadığı belirtildi.

Beşiktaş cephesi de penaltı bekledi

Maçın 53. dakikasında Cenk Tosun, Derrick Köhn ile ikili mücadelesinin ardından yerde kaldı ve penaltı bekledi.

Orta hakem Halil Umut Meler, VAR hakemi Koray Gençerler ile görüştü ve oyunun devam etmesini istedi.

Cenk Tosun oyunun devam etmesine tepki gösterdi ve sarı kart gördü.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)