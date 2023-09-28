Beşiktaş ve İstanbulspor, PFDK’ya sevk edildi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve İstanbulspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

ensonhaber.com Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçları sonrası Beşiktaş ve İstanbulspor'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildikleri açıklandı. İki takım da sevk edildi Federasyondan yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın, Süper Lig'de Yukatel Adana Demirspor ile oynadığı maçtaki "çirkin ve kötü tezahürat" ve "saha olayları" nedenleriyle kurula sevk edildiği bildirildi. İstanbulspor'un ise Galatasaray maçındaki "usulsüz seyirci alınması" sebebiyle PFDK'ye gönderildiği aktarıldı.