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    Beşiktaş Vedat Okyar'ı andı

    Beşiktaş Kulübü, eski futbolcularından Vedat Okyar'ı vefatının 11. yıl dönümünde unutmadı.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2020 - 11:18
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    Beşiktaş Vedat Okyar'ı andı

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "1968 ile 1976 yılları arasında formamızı giymiş, beyefendi kişiliğiyle tüm sporseverlerin sevgisini ve takdirini kazanmış efsane futbolcularımızdan Vedat Okyar'ı vefatının 11. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz." denildi.

    Beşiktaş Vedat Okyar'ı andı #1

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