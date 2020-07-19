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    Beşiktaş, vefat eden F.Bahçelileri unutmadı

    Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin öncesinde deplasman tribününe hayatını kaybeden sarı-lacivertli taraftarların fotoğraflarını yerleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2020 - 14:26
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    Beşiktaş, vefat eden F.Bahçelileri unutmadı

    Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, bu akşam saat 21.00'de Fenerbahçe'yi konuk edecek.

    Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta oynanacak derbi öncesinde alkışlanacak bir harekette bulundu.

    VEFAT EDEN F.BAHÇELİ TARAFTARLARIN FOTOĞRAFLARI TRİBÜNLERDE

    Beşiktaş yönetimi, daha önce hayatını kaybeden sarı-lacivertli taraftarların fotoğraflarını deplasman tribünlerine yerleştirdi.

    Resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan siyah-beyazlılar, ''Rekabet bitmez, dostluk baki kalır.'' ifadelerini kullandı.

    Beşiktaş, vefat eden F.Bahçelileri unutmadı #1

    ''TEŞEKKÜRLER BEŞİKTAŞ''

    Fenerbahçe ise Beşiktaş Kulübü'nün bu hareketinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden aynı gönderiyi paylaşarak, ''Teşekkürler Beşiktaş'' notunu düştü.

    Beşiktaş, vefat eden F.Bahçelileri unutmadı #2

    Beşiktaş, vefat eden F.Bahçelileri unutmadı #3

    Beşiktaş, vefat eden F.Bahçelileri unutmadı #4

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