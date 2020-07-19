- En Son Haber
- Futbol Haberleri
- Beşiktaş, vefat eden F.Bahçelileri unutmadı
Beşiktaş, vefat eden F.Bahçelileri unutmadı
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin öncesinde deplasman tribününe hayatını kaybeden sarı-lacivertli taraftarların fotoğraflarını yerleştirdi.
- Haber Merkezi
- 19.07.2020 - 14:26
Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, bu akşam saat 21.00'de Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta oynanacak derbi öncesinde alkışlanacak bir harekette bulundu.
VEFAT EDEN F.BAHÇELİ TARAFTARLARIN FOTOĞRAFLARI TRİBÜNLERDE
Beşiktaş yönetimi, daha önce hayatını kaybeden sarı-lacivertli taraftarların fotoğraflarını deplasman tribünlerine yerleştirdi.
Resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan siyah-beyazlılar, ''Rekabet bitmez, dostluk baki kalır.'' ifadelerini kullandı.
''TEŞEKKÜRLER BEŞİKTAŞ''
Fenerbahçe ise Beşiktaş Kulübü'nün bu hareketinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden aynı gönderiyi paylaşarak, ''Teşekkürler Beşiktaş'' notunu düştü.