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    Beşiktaş - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Beşiktaş ikinci hazırlık maçında Viktoria Plzen ile karşılaşacak.Maç ne zaman ve saat kaçta oynanacak?.İşte tüm detaylar..
    • 12.07.2022 - 02:04
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    Beşiktaş - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Beşiktaş ikinci hazırlık maçına çıkıyor.

    İlk hazırlık maçında Alman takımı Werder Bremen'i 2-1 mağlup eden Beşiktaş ikinci hazırlık maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşılaşacak.

    Beşiktaş - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Werder Bremen maçında 1-0 geriye düşmesine rağmen Salih Uçan ve Oğuzhan Akgün'ün attığı goller ile rakibini 2-1 mağlup etmeyi başaran Beşiktaş'ta moraller yerinde.

    Beşiktaş - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #2

    İlk hazırlık maçında yeni transferlere forma şansı veren Valerien İsmael'in Viktoria Plzen maçında da takıma yeni katılan isimlere şans vermesi bekleniyor.

    Beşiktaş - Viktoria Plzen maçı ne zaman?

    Beşiktaş - Viktoria Plzen maçı 12 Temmuz (bugün) saat 17.00'de başlayacak.Karşılaşma Kufsfein Arena Stadyumunda oynanacak.Mücadeleyi ekran başında izleyecek futbol severler maçı D-Smart ekranlarından izleyebilecekler..


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