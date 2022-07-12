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Beşiktaş - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş ikinci hazırlık maçında Viktoria Plzen ile karşılaşacak.Maç ne zaman ve saat kaçta oynanacak?.İşte tüm detaylar..