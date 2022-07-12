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- Beşiktaş - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 12.07.2022 - 02:04
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Beşiktaş ikinci hazırlık maçına çıkıyor.
İlk hazırlık maçında Alman takımı Werder Bremen'i 2-1 mağlup eden Beşiktaş ikinci hazırlık maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşılaşacak.
Werder Bremen maçında 1-0 geriye düşmesine rağmen Salih Uçan ve Oğuzhan Akgün'ün attığı goller ile rakibini 2-1 mağlup etmeyi başaran Beşiktaş'ta moraller yerinde.
İlk hazırlık maçında yeni transferlere forma şansı veren Valerien İsmael'in Viktoria Plzen maçında da takıma yeni katılan isimlere şans vermesi bekleniyor.
Beşiktaş - Viktoria Plzen maçı ne zaman?
Beşiktaş - Viktoria Plzen maçı 12 Temmuz (bugün) saat 17.00'de başlayacak.Karşılaşma Kufsfein Arena Stadyumunda oynanacak.Mücadeleyi ekran başında izleyecek futbol severler maçı D-Smart ekranlarından izleyebilecekler..