Beşiktaş, Vincenzo Montella'nın durumunu sordu

Haber Merkezi
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ihtimalinin ortadan kalktığı öğrenildi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, dün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.
MONTELLA'NIN DURUMU SORULDU
BeIN Sports'un haberine göre; toplantının ana konusu Montella olmasa da Adalı, görüşme sırasında İtalyan teknik adamın durumunu sordu.
KONU KAPANDI
Hacıosmanoğlu da Dünya Kupası ve Uluslar Ligi sürecinde böyle bir durumun takıma olumsuz yansıyacağını düşündüğünü dile getirdi ve teklif düzeyine gelmeden bu konu kapandı.
ROTA DİĞER TEKNİK ADAMLARA DÖNDÜ
Beşiktaş'ta yaşanan bu gelişmenin ardından rota listedeki diğer teknik adamlara çevrildi.
İLGİLİ HABER Beşiktaş'ta teknik direktör adayları
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış