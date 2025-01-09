Beşiktaş, Vincenzo Montella'nın durumunu sordu

Haber Merkezi

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ihtimalinin ortadan kalktığı öğrenildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, dün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

MONTELLA'NIN DURUMU SORULDU

BeIN Sports'un haberine göre; toplantının ana konusu Montella olmasa da Adalı, görüşme sırasında İtalyan teknik adamın durumunu sordu.

KONU KAPANDI

Hacıosmanoğlu da Dünya Kupası ve Uluslar Ligi sürecinde böyle bir durumun takıma olumsuz yansıyacağını düşündüğünü dile getirdi ve teklif düzeyine gelmeden bu konu kapandı.

ROTA DİĞER TEKNİK ADAMLARA DÖNDÜ

Beşiktaş'ta yaşanan bu gelişmenin ardından rota listedeki diğer teknik adamlara çevrildi.