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    Beşiktaş: Welinton'a herhangi bir teklif yok

    Beşiktaş deneyimli savunmacısı Welinton'a Suudi Arabistan'dan teklif geldiği haberleri üzerine bir açıklama yayımlayarak iddiaları yalanladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2020 - 12:34
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    Beşiktaş: Welinton'a herhangi bir teklif yok

    Beşiktaş'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Welinton için çıkan transfer iddialarına siyah-beyazlı kulüpten yalanlama geldi.

    "WELINTON'A TEKLİF GELMEDİ"

    Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "Futbolcumuz Welinton Souza'nın Suudi Arabistan'ın Al Hilal kulübüne transfer olacağı yönünde medyada bir süredir yer alan haberler tamamen gerçek dışıdır.

    Kulübümüze, Welinton Souza için ne haberde iddia edilen kulüpten ne de başka bir kulüpten herhangi bir teklif gelmemiştir.

    Taraftarlarımızdan bu tarz haberlere itibar etmemelerini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

    Beşiktaş: Welinton a herhangi bir teklif yok #1

    AL HİLAL İDDİASI GELMİŞTİ

    31 yaşındaki stopere, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal talip olduğu iddia edilmişti.

    Menajerler aracılığıyla kulübe iletilen 3.5 milyon euroluk teklifi, yönetimin kısa bir değerlendirmenin ardından kabul ettiği, konuyu teknik direktör Sergen Yalçın'la birlikte değerlendirdiği belirtilmişti.

    Beşiktaş: Welinton a herhangi bir teklif yok #2

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