Beşiktaş, Welinton'u ikna etti

Beşiktaş, Welinton'u ikna etti

Beşiktaş yönetimi, Welinton ve Tayfur Bingöl planını yaptı. Alanyaspor'un istediği futbolcu transfer döneminde ayrılacak.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan Welinton ile sezon başında yollar ayrılamamıştı. Brezilyalı futbolcu, siyah-beyazlılardaki yol haritasını belirledi.

Yaz döneminde Arap Yarımadası'ndan gelen teklifleri kabul etmeyen tecrübeli futbolcu, forma rekabetinde geri planda kalması sebebiyle ayrılığa yeşil ışık yaktı.

Sadece 1 maçta oynadı

Eski kulübü Alanyaspor'un istediği tecrübeli stoperin, kiralık olarak alınan Tayfur Bingöl'ün bonservisine karşılık olarak devre arasında Akdeniz ekibine gönderilmesi bekleniyor.

Welinton, bu sezon Beşiktaş'ta 1 maçta 40 dakika süre alabildi. Futbolcu, geçen sezon ise 30 maçta 2248 dakika oynadı ve skora katkı yapamadı.