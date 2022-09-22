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    Beşiktaş, Welinton'u ikna etti

    Beşiktaş yönetimi, Welinton ve Tayfur Bingöl planını yaptı. Alanyaspor'un istediği futbolcu transfer döneminde ayrılacak.
    • 22.09.2022 - 13:55
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 14:12
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    Beşiktaş, Welinton'u ikna etti

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan Welinton ile sezon başında yollar ayrılamamıştı. Brezilyalı futbolcu, siyah-beyazlılardaki yol haritasını belirledi.

    Yaz döneminde Arap Yarımadası'ndan gelen teklifleri kabul etmeyen tecrübeli futbolcu, forma rekabetinde geri planda kalması sebebiyle ayrılığa yeşil ışık yaktı.

    Beşiktaş, Welinton u ikna etti #1

    Sadece 1 maçta oynadı

    Eski kulübü Alanyaspor'un istediği tecrübeli stoperin, kiralık olarak alınan Tayfur Bingöl'ün bonservisine karşılık olarak devre arasında Akdeniz ekibine gönderilmesi bekleniyor.

    Welinton, bu sezon Beşiktaş'ta 1 maçta 40 dakika süre alabildi. Futbolcu, geçen sezon ise 30 maçta 2248 dakika oynadı ve skora katkı yapamadı.

    Beşiktaş, Welinton u ikna etti #2


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