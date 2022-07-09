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    Beşiktaş - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş hazırlık maçında Werder Bremen ile karşı karşıya geliyor.İşte maçın detayları..
    • 09.07.2022 - 01:39
    • Güncelleme : 09.07.2022 - 01:42
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    Beşiktaş - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Valerien İsmael yönetiminde yeni sezona hazırlanan Beşiktaş ilk hazırlık maçına çıkıyor.Yeni sezon öncesi hazırlık maçlarına başlayan Beşiktaş'ın ilk rakibi Werder Bremen olacak.

    Beşiktaş - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Wout Weghorst ve Jackson Muleka transferlerini bitiren Beşiktaş yeni sezon için iddialı bir takım oluşturuyor.

    Beşiktaş - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #2

    Avusturya kampında hazırlıklarını sürdüren siyah beyazlılar buradaki ilk hazırlık maçında Alman ekibi Werder Bremen ile karşı karşıya gelecek.

    Beşiktaş - Werder Bremen maçı ne zaman?

    Avusturya'da oynanacak Beşiktaş - Werder Bremen hazırlık maçı 9 Temmuz (bugün) saat 17.00'de başlayacak.Mücadele D-Smart ekranlarından naklen yayınlacak.


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