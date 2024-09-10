Beşiktaş, Wesley Ribeiro'yu istiyor Beşiktaş, Wesley Ribeiro transferi için hamle yaparken Internacional'un 10 milyon euroluk beklentisi transferi zora soktu.

Haber Merkezi

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kanat rotasyonunu geliştirmek isteyen Beşiktaş, Wesley Ribeiro'yu transfer etmek için kolları sıvadı.

Brezilya ekibi Internacional'den Wesley'i takımına kazandırmak isteyen idarecilere, Brezilya Serie A temsilcisinden de şok bir talep geldi.

10 MİLYON EURO

25 yaşındaki kanat oyuncusu için Güney Amerika kulübü, 10 milyon euroluk bonservis talebinde bulundu.

Beşiktaş yönetiminin ise bu talebi yüksek bulduğu ve maksimum 4 milyon euro seviyesine çıkabileceğini Brezilya kulübüne ilettiği kaydedildi.

Hücum hattının sol ve sağ bölgesine ek olarak forvet arkasında da görev yapabilen 1,75'lik futbolcu, kulüplerin anlaşması halinde Avrupa'ya gelmeye hazır.

SEZON PERFORMANSI

Takımıyla bu sezon 35 maçta 7 gol 2 asiste imza atan Sambacı'ya güncel verilere göre 5,5 milyon euro değer biçiliyor.