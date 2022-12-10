Beşiktaş - Westerlo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş - Westerlo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş hazırlık maçında Belçika ekibi Westerlo ile kozlarını paylaşacak. Maçın detayları belli oldu.

Beşiktaş, 2022 Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdürüyor. Hazırlık maçları ile çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Westerlo ile karşılaşacak.

Belçika Ligi takımlarından Westerlo ile bir hazırlık maçı oynayacak olan siyah beyazlılar taraftarı önünde kazanmak istiyor.

Beşiktaş sahasında oynadığı son hazırlık maçında Beçlika takımı Sporting Charleroi'yi 2-1 yenmeyi başardı.

Bu sezon oynadığı 13 Süper Lig maçında 22 puan toplayan siyah beyazlılar ligde 8. sırada bulunuyor. Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Beşiktaş bu maçın hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Beşiktaş'ın Westerlo ile karşılacağı hazırlık maçının saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak uyandırdı. İşte maçın detayları..

Beşiktaş - Westerlo maçı ne zaman?

Beşiktaş - Westerlo hazırlık maçı 11 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Beşiktaş - Westerlo maçı S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından naklen yayınlanacak.