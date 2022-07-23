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    Beşiktaş - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Beşiktaş İspanya kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.Siyah beyazlılar Premier Lig ekibi Wolverhampton ile hazırlık maçı oynayacak.İşte maçın detayları..
    • 23.07.2022 - 09:33
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    Beşiktaş - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Valerien Ismael yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş hazırlık maçında İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek.

    İspanya kampındaki ilk hazırlık maçında çıkacak olan siyah beyazlılar Avusturya kampında oynadığı 3 hazırlık maçında 2 galibiyet 1 beraberlik alarak iyi bir görüntü çizmişti.

    Beşiktaş - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    Geçen sezonu altıncı sırada tamamlayan Beşiktaş bu sene ligi daha üst sıralarda bitirmeyi hedefliyor.

    Futboseverler Beşiktaş - Wolverhampton hazırlık maçının ne zaman ve kaçta oynanacağı sorularına cevap arıyor.İşte Beşiktaş - Wolverhampton maçının detayları.

    Beşiktaş - Wolverhampton maçı ne zaman?

    Beşiktaş - Wolverhampton hazırlık maçı 23 Temmuz (bugün) saat 20.00'de oynanacak.Karşılaşmayı televizyondan takip etmek üsteyenler maçı D-Smart ekranlarından izleyebilecek.

    Beşiktaş - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #2


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