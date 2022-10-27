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    Beşiktaş, yabancı hocalara servet ödedi

    Beşiktaş son 20 yılda yabancı teknik adamlara yüklü şekilde tazminat ödedi. İşte Valerien Ismael'in tazminatıyla birlikte kasadan çıkan rakam...
    • 27.10.2022 - 13:10
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    Beşiktaş, yabancı hocalara servet ödedi

    Fransız teknik adam Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş, bu zamana kadar gönderdiği yabancı çalıştırıcılara ödediği tazminatlarla dikkati çekiyor.

    Türk kulüpleri, fesih tazminatlarıyla yabancı teknik adamların servetine servet katmaya devam ediyor.

    Son olarak Beşiktaş, Valerien Ismael'i göndermek için sözleşmede yer alan rakamı ödemeyi kabul etti. Fransız çalıştırıcı, 450 bin euro gelir elde ederek Türkiye'den ayrılacak.

    Beşiktaş, yabancı hocalara servet ödedi #1

    Yabancılara 13 milyon euro ödenmiş olacak

    Beşiktaş'ın 2000 senesinden bu yana yabancı teknik adamlara verdiği tazminat bedeli ise yaklaşık 13 milyon euroyu (242 milyon TL) bulacak.

    Siyah-beyazlılarda Jean Tigana 3 milyon euro, Bernd Schuster 1 milyon euro, Vicente del Bosque 8.5 milyon euro tazminat almıştı. Ismael de tazminat alan yabancı çalıştırıcılar listesine eklenmiş oldu.

    Yabancı teknik adamlara ödenen tazminatlarda dört büyükler arasında ilk sırada Galatasaray var. Sarı-kırmızılı takım son olarak geçen sezon takımın başına getirdiği Domenec Torrent'le de yolları ayırmış, takımın başına Okan Buruk'u getirmişti. Galatasaray ise 2000 senesinden bu yana yabancı teknik adamlara toplamda 13.5 milyon euro gibi bir ödeme yaptı.

    Beşiktaş, yabancı hocalara servet ödedi #2


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